SuperQuark 2022 | anticipazioni e servizi puntata 17 agosto

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il programma di divulgazione scientificatorna stasera in tv mercoledì 17in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Piero Angela. Tra curiosità sul mondo della natura e sulle nuove tecnologie, eccosu argomenti e rubriche di stasera. DOVE VEDERE DIRETTA E REPLICA DELLE PUNTATE La nuovadisi apre con documentario della BBC della serie Un Pianeta Perfetto dal titolo “L’Uomo”. Viviamo lo sappiamo, in un’epoca cruciale per il clima del pianeta. Uno dei principali accusati è un gas invisibile, il biossido di Carbonio, o CO2. Quasi tutte le attività moderne lo producono bruciando combustibili fossili. Rilasciamo nell’atmosfera 100 volte più CO2 di tutti i vulcani messi assieme. Questo gas intrappola il calore del Sole e fa ...