Suicidio assistito: via libera al farmaco per il secondo caso in Italia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo quasi due anni di attese e di azioni legali, l’Azienda sanitaria unica delle Marche ha consegnato la relazione che indica il farmaco e individua i dosaggi per Antonio. Tetraplegico dal 2014 è il secondo Italiano che potrà accedere legalmente al Suicidio assistito nel nostro paese Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dopo quasi due anni di attese e di azioni legali, l’Azienda sanitaria unica delle Marche ha consegnato la relazione che indica ile individua i dosaggi per Antonio. Tetraplegico dal 2014 è ilno che potrà accedere legalmente alnel nostro paese

