Stretta sulle candidature, dove può correre Berlusconi. E a sinistra blindano Cucchi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le caselle delle liste si vanno man mano riempiendo: dovranno essere pronte entro il 22 agosto. Non mancheranno i volti noti così come i duelli tra i big, a partire da quello nel collegio di Roma centro al Senato fra Carlo Calenda ed Emma Bonino, in corsa non con il simbolo del Pd, come paventato dal leader di Azione, ma per +Europa. Se le polemiche fra i dem lasciano ancora scorie, nel M5S il listino di 15 nomi proposto dal presidente Giuseppe Conte è stato approvato dagli oltre 50mila votanti alle parlamentarie con l'86,54%. Tra le novità di giornata spicca il nome di Ilaria Cucchi, sorella di Stefano. Sarà candidata nel collegio uninominale del Senato di Firenze e Aboubakar Soumahoro nel collegio uninominale Camera di Modena, "dove credo di poter dire che verranno eletti", annuncia il leader di sinistra italiana, Nicola ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le caselle delle liste si vanno man mano riempiendo: dovranno essere pronte entro il 22 agosto. Non mancheranno i volti noti così come i duelli tra i big, a partire da quello nel collegio di Roma centro al Senato fra Carlo Calenda ed Emma Bonino, in corsa non con il simbolo del Pd, come paventato dal leader di Azione, ma per +Europa. Se le polemiche fra i dem lasciano ancora scorie, nel M5S il listino di 15 nomi proposto dal presidente Giuseppe Conte è stato approvato dagli oltre 50mila votanti alle parlamentarie con l'86,54%. Tra le novità di giornata spicca il nome di Ilaria, sorella di Stefano. Sarà candidata nel collegio uninominale del Senato di Firenze e Aboubakar Soumahoro nel collegio uninominale Camera di Modena, "credo di poter dire che verranno eletti", annuncia il leader diitaliana, Nicola ...

tempoweb : Stretta sulle candidature, dove può correre #Berlusconi. E a sinistra blindano #Cucchi #elezionipolitiche22… - AnnaP1953 : RT @11Giuliano: Stretta: Lecce Salento, in un giorno tre persone morte per un malore in spiaggia.Dopo l'87enne di Corato è morta una donna… - Emanuel56138500 : RT @MT_Meli_: Per sferrare dei colpi letali alla piovra PD occorrono: - privatizzazione della Rai; - riforma della Giustizia (separazione d… - cicciagatta : RT @11Giuliano: Stretta: Lecce Salento, in un giorno tre persone morte per un malore in spiaggia.Dopo l'87enne di Corato è morta una donna… - mariamworldart : RT @11Giuliano: Stretta: Lecce Salento, in un giorno tre persone morte per un malore in spiaggia.Dopo l'87enne di Corato è morta una donna… -