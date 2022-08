Storia dell'amore di Cremona per Radu, il portiere delle papere seriali (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - “Noi siamo diversi” scrive un tifoso sotto al comunicato che davvero sembra tracciare un confine tra la Cremonese e il calcio così come ci appare nelle livide nevrosi dei dopo partita. “Ogni giocatore della Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo sono rivolti sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo sia in campo che fuori, nella gioia e soprattutto nella difficoltà. L'abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra”. Non è un manifesto di principi ma un messaggio diffuso sui social dal club che ha un volto e una disperazione ben nitidi. Quelli di un ragazzo di 25 anni nato a Bucarest, Storia familiare dolorosa con una sorella morta a 14 anni e un posto non di onore nel calcio italiano. Ionut Radu è ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - “Noi siamo diversi” scrive un tifoso sotto al comunicato che davvero sembra tracciare un confine tra la Cremonese e il calcio così come ci appare nelle livide nevrosi dei dopo partita. “Ogni giocatorea Cremonese come tale fa parte di una famiglia, di una società, di un gruppo. Ogni applauso e ogni critica nei confronti di un singolo sono rivolti sempre a tutta la squadra. Perché tale siamo sia in campo che fuori, nella gioia e soprattutto nella difficoltà. L'abbiamo scritto dopo la gara: abbiamo perso da squadra, vinceremo da squadra”. Non è un manifesto di principi ma un messaggio diffuso sui social dal club che ha un volto e una disperazione ben nitidi. Quelli di un ragazzo di 25 anni nato a Bucarest,familiare dolorosa con una sorella morta a 14 anni e un posto non di onore nel calcio italiano. Ionutè ...

DiMarzio : La bella storia di Pablo #Longoria, oggi giovane presidente dell'@OM_Officiel e principale artefice della risalita… - Agenzia_Ansa : Cinquant'anni fa il ritrovamento e il recupero dei Bronzi di Riace, un punto di svolta nella storia e nel patrimoni… - Mov5Stelle : Bruxelles, Luglio 2020 Quello in foto è uno dei momenti notturni dell’estenuante trattativa con cui ribalta una st… - telodogratis : Storia dell’amore di Cremona per Radu, il portiere delle papere seriali - sulsitodisimone : Storia dell'amore di Cremona per Radu, il portiere delle papere seriali -