Statali | Tfr congelato | fino a 46 mesi di attesa per avere la liquidazione

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roberto Martinelli è un ex dipendente del ministero della Giustizia. È andato in pensione il primo ottobre del 2018. Alla Casa Bianca c?era ancora Donald Trump, mentre Harry e...

, stangata sul: l'anticipo costerà il 2% e nessuna rivalutazione In questi giorni di campagna elettorale il centrodestra - Lega in testa - promette l'abolizione della legge Fornero sulla ...Ma soprattutto delle regole con le quali il(il trattamento di fine rapporto) o il Tfs (il ... Per capire perché le liquidazioni deglisubiranno una 'stangata' bisogna fare un passo indietro.Roberto Martinelli è un ex dipendente del ministero della Giustizia. È andato in pensione il primo ottobre del 2018. Alla Casa Bianca c’era ancora Donald Trump, mentre Harry ...Una liquidazione più povera per i dipendenti pubblici. Più che un rischio è una certezza. Effetto del caro prezzi e dell’aumento dei tassi di interesse. Ma ...