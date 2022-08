Stasera in tv, tutti i film, programmi e le serie in onda il 17 agosto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Stasera in tv 17 agosto, una nuova puntata di Superquark, e poi lo sport con gli Europei di Atletica Leggera di Monaco di Baviera 2022, i film commedia Il Professor Cenerentolo, Piccolo Grande Amore e la serie i Fratelli Caputo. Su Raiuno la settima puntata di Superquark nel ricordo di Piero Angela scomparso il 13 agosto con ospiti e filmati da tutto il mondo. Europei di atletica su Raidue: si assegnano le medaglie di salto con l’asta femminile, salto triplo maschile, lancio del martello femminile, 400 metri e 110 ostacoli nella terza giornata di finali. La Felicità Degli Altri su Raitre di Daniel Cohen Possiamo essere felici per il successo degli altri? Léa, Marc, Karine e Francis sono amici amici di vecchia data, nel gruppo ognuno occupa il proprio posto. Ma l’armonia va in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022)in tv 17, una nuova puntata di Superquark, e poi lo sport con gli Europei di Atletica Leggera di Monaco di Baviera 2022, icommedia Il Professor Cenerentolo, Piccolo Grande Amore e lai Fratelli Caputo. Su Raiuno la settima puntata di Superquark nel ricordo di Piero Angela scomparso il 13con ospiti eati da tutto il mondo. Europei di atletica su Raidue: si assegnano le medaglie di salto con l’asta femminile, salto triplo maschile, lancio del martello femminile, 400 metri e 110 ostacoli nella terza giornata di finali. La Felicità Degli Altri su Raitre di Daniel Cohen Possiamo essere felici per il successo degli altri? Léa, Marc, Karine e Francis sono amici amici di vecchia data, nel gruppo ognuno occupa il proprio posto. Ma l’armonia va in ...

Giorgiolaporta : Finalmente anche mamma è #negativa. Pur essendo 5 non #vaccinati siamo stati tutti benissimo. Stasera la… - lacrimwdabere : RT @assonnataaa: baby scusa stasera non posso venire alla festa devo fare il rewatch di tutti i film di barbie.. - Raggio2306 : raga una preghierina per me che stasera dovrò fare la contabilità qui a lavoro con tutti i contenuti di oggi in testa ???? ???????? - aandramatei : non vedo l’ora stasera di vedere tutti i video del concerto piango male #luigistrangis - assonnataaa : baby scusa stasera non posso venire alla festa devo fare il rewatch di tutti i film di barbie.. -