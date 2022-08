Stampa e palazzo: le candidature Pd e la sfida Bonino-Calenda (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Le polemiche per le candidature del Pd, lo scontro tra Calenda e Bonino a Roma per un posto al Senato e le accuse al M5s sui parenti di alcuni ex parlamentari nelle liste. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della sera Scontro sui candidati del Pd. Resta fuori l'ex ministro Lotti. Scoppia il caso Cirinnà. L'ira degli esclusi. Letta: i tagli ai parlamentari votati da voi. Renzi attacca: scelte rancorose. Intervista a Provenzano: "Ridicole certe accuse. Il leader di Italia viva? Con lui Armageddon contro i non allineati". Conte incassa il sì al suo listino: "Hanno votato in 50 mila". Le mosse del centrodestra: Musumeci vira sul Parlamento. Le scelte da Nordio a Rotondi. Parla Tajani: "Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi. Il Pnrr? Continuità col governo Draghi". La ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 agosto 2022) AGI - Le polemiche per ledel Pd, lo scontro traa Roma per un posto al Senato e le accuse al M5s sui parenti di alcuni ex parlamentari nelle liste. Sono questi i temi in primo piano sulle pagine dei quotidiani in edicola oggi. Corriere della sera Scontro sui candidati del Pd. Resta fuori l'ex ministro Lotti. Scoppia il caso Cirinnà. L'ira degli esclusi. Letta: i tagli ai parlamentari votati da voi. Renzi attacca: scelte rancorose. Intervista a Provenzano: "Ridicole certe accuse. Il leader di Italia viva? Con lui Armageddon contro i non allineati". Conte incassa il sì al suo listino: "Hanno votato in 50 mila". Le mosse del centrodestra: Musumeci vira sul Parlamento. Le scelte da Nordio a Rotondi. Parla Tajani: "Anche Forza Italia farà sacrifici sui nomi. Il Pnrr? Continuità col governo Draghi". La ...

