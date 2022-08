Spalletti: “Totti? Mi dispiace, avevamo un bel rapporto. Vi dico tutto sulla serie tv” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non poteva mancare l’argomento Totti nell’intervista di Diletta Leotta a Luciano Spalletti su DAZN. L’allenatore di Certaldo rivela vari aspetti del suo rapporto con il numero 10 giallorosso: “Di Totti le ho proprio tutte le magliette. Un calciatore che per me è stato fondamentale come apporto alla squadra, personalità, tirare dentro lo stadio alle partite. Non gli devi dire niente quando vanno in campo. Se qualcuno in Champions, si faceva intimorire, ci pensavano loro. Se riavvolgiamo il nastro, per me è tutto chiaro. Se poi si ha la volontà di cambiare delle cose, allora è chiaro che viene fuori un messaggio non corretto. Per essere pratici, in quella Roma c’erano gente come Keita, Maicon, Strootman, Nainggolan, De Rossi. Se non avessi fatto la cosa giusta, sarebbe stato difficile essere seguito”. Il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non poteva mancare l’argomentonell’intervista di Diletta Leotta a Lucianosu DAZN. L’allenatore di Certaldo rivela vari aspetti del suocon il numero 10 giallorosso: “Dile ho proprio tutte le magliette. Un calciatore che per me è stato fondamentale come apporto alla squadra, personalità, tirare dentro lo stadio alle partite. Non gli devi dire niente quando vanno in campo. Se qualcuno in Champions, si faceva intimorire, ci pensavano loro. Se riavvolgiamo il nastro, per me èchiaro. Se poi si ha la volontà di cambiare delle cose, allora è chiaro che viene fuori un messaggio non corretto. Per essere pratici, in quella Roma c’erano gente come Keita, Maicon, Strootman, Nainggolan, De Rossi. Se non avessi fatto la cosa giusta, sarebbe stato difficile essere seguito”. Il ...

