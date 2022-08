Spalletti torna su Totti: “Non ha smesso per colpa mia. La serie tv avrebbe potuto farla su di sé ma ha deciso di rendermi popolare” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono ormai trascorsi cinque anni dal ritiro di Francesco Totti, ma tra dichiarazioni, serie tv e quant’altro, i mesi finali di quella stagione 2016/2017 e il rapporto con Luciano Spalletti continuano a tenere banco nelle discussioni calcistiche. L’attuale allenatore del Napoli è tornato a parlarne durante una lunga intervista rilasciata a Dazn: “L’ho guardata un pochino la serie tv, ne ho sentito parlare, quello che è sbagliato è che aveva contenuti per farla su di sé mentre l’ha fatta su di me, mi ha fatto diventare un personaggio popolarissimo. C’erano due tre scene che se me le avesse chieste gliele avrei prestate volentieri, avrebbe fatto un boom di ascolti. Poi invito a vedere la mia, quando farò la mia”. Ma Spalletti tiene a chiarire che non si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono ormai trascorsi cinque anni dal ritiro di Francesco, ma tra dichiarazioni,tv e quant’altro, i mesi finali di quella stagione 2016/2017 e il rapporto con Lucianocontinuano a tenere banco nelle discussioni calcistiche. L’attuale allenatore del Napoli èto a parlarne durante una lunga intervista rilasciata a Dazn: “L’ho guardata un pochino latv, ne ho sentito parlare, quello che è sbagliato è che aveva contenuti persu di sé mentre l’ha fatta su di me, mi ha fatto diventare un personaggio popolarissimo. C’erano due tre scene che se me le avesse chieste gliele avrei prestate volentieri,fatto un boom di ascolti. Poi invito a vedere la mia, quando farò la mia”. Matiene a chiarire che non si ...

