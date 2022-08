Spalletti a DAZN: “Napoli ha già nuovi leader! Contro Juve e Barcellona ho capito una cosa. Panda? Mai ritrovata” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Luciano Spalletti ha raccontato il suo Napoli e la sua vita privata a DAZN. Il tecnico azzurro, nello speciale “Linea Diletta“, ha parlato della sua esperienza con il Napoli, svelando alcuni particolari molto interessanti e simpatici, così come dei retroscena inediti. “Nella vita o sei quello che conduce o sei un passeggero. Quando si entra in campo a me piace una squadra che va a tentare di dare battaglia a qualsiasi avversario. Quando abbiamo giocato con il Barcellona, abbiamo pareggiato all’andata e abbiamo perso con diversi gol di scarto a Napoli ma a me è piaciuto di più l’atteggiamento di squadra quando abbiamo perso”. Panda? “Sono un uomo fortunato, ne ho più di una. Una ce l’ho qui e una a Napoli. Non l’ho mai ritrovata, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lucianoha raccontato il suoe la sua vita privata a. Il tecnico azzurro, nello speciale “Linea Diletta“, ha parlato della sua esperienza con il, svelando alcuni particolari molto interessanti e simpatici, così come dei retroscena inediti. “Nella vita o sei quello che conduce o sei un passeggero. Quando si entra in campo a me piace una squadra che va a tentare di dare battaglia a qualsiasi avversario. Quando abbiamo giocato con il, abbiamo pareggiato all’andata e abbiamo perso con diversi gol di scarto ama a me è piaciuto di più l’atteggiamento di squadra quando abbiamo perso”.? “Sono un uomo fortunato, ne ho più di una. Una ce l’ho qui e una a. Non l’ho mai, ...

