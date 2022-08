Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Europei di atletica a Monaco, sorriso Dallavalle: è argento nel triplo. Bocchi si ferma ai piedi del podio - Gazzetta_it : Europei di atletica a Monaco, sorriso Dallavalle: è argento nel triplo. Bocchi si ferma ai piedi del podio -

La Gazzetta dello Sport

Si tinge d'azzurro la finale del salto triplo agli Europei di atletica a Monaco. Andreaconquista la medaglia d'argento con 17 metri e 4 centimetri, dietro l'inarrivabile portoghese Pedro Pichardo (17.50). Bronzo per il francese Pontvianne, che precede Bocchi: sfortunato Tobia,...E ora, fisico imponente eche conquista, può sognare in grande. Bergamasco di Verdellino, ... tra i dodici in cerca di gloria ci sarà anche il 22enne piacentino Andrea, settimo con ... Sorriso Dallavalle: è argento nel triplo. Martello donne: bronzo Fantini Quarta medaglia per l'Italia nella rassegna continentale, in corso a Monaco di Baviera: il triplista chiude secondo con la misura di 17.04, alle spalle ...