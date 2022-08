“Sorpresa, ci sono anche loro”. Sanremo 2023, scoperti i primi nomi di chi sale sul palco (Di mercoledì 17 agosto 2022) Più di mezzo anno prima di vedere nuovamente Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2023, con al fianco grandi nomi come Chiara Ferragni e, naturalmente, l’immancabile marito Fedez. Il conduttore di sicuro si è impegnato molto negli ultimi anni per rendere lo storico evento più all’avanguardia possibile e fino ad oggi c’è riuscito senza dubbio. Artisti più ribelli, liberi, dai messaggi attuali, ma anche dai più classici. Fuori i primi nomi. Proprio così, a tanta distanza dal Festival di Sanremo 2023, già sono emersi alcuni dei primi possibili artisti che potrebbero entrare a far parte dell’inedita quanto attesissima scaletta che si paleserà il prossimo anno sopra al sacro palco ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 17 agosto 2022) Più di mezzo anno prima di vedere nuovamente Amadeus alla conduzione del Festival di, con al fianco grandicome Chiara Ferragni e, naturalmente, l’immancabile marito Fedez. Il conduttore di sicuro si è impegnato molto negli ultimi anni per rendere lo storico evento più all’avanguardia possibile e fino ad oggi c’è riuscito senza dubbio. Artisti più ribelli, liberi, dai messaggi attuali, madai più classici. Fuori i. Proprio così, a tanta distanza dal Festival di, giàemersi alcuni deipossibili artisti che potrebbero entrare a far parte dell’inedita quanto attesissima scaletta che si paleserà il prossimo anno sopra al sacro...

SamsungItalia : Ti è piaciuto #SamsungUnpacked? Le sorprese non sono finite. ?????? I visitatori della Samsung Unpacked Experience a N… - LaVeritaWeb : Sorpresa nei dati Bankitalia. Con Supermario, sono schizzate le passività della nostra banca centrale verso l’Euros… - BolisTalalnasir : RT @GarauSilvana: Dobbiamo puntare alto, abbiamo la possibilità di farcela, di essere l' unica e vera sorpresa positiva in questo Paese. Il… - CarloCapone13 : RT @claudiomasi5: @eleonora_nuovo @Forever5Stelle non ti aspettare sondaggi a favore del M5S, non li guardare,tutti i media sono uniti cont… - Giuggio72684862 : RT @Luigi71210692: @Forever5Stelle Sarà una grande sorpresa ne sono convinto io previsto il 15% ma poi proprio io che non ho mai votato un… -