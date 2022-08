Social Film Festivak ArTelesia | tra gli ospiti Michela Andreozzi e Jenny De Nucci

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Importanti novità dalla Quattordicesima edizione delFestival, il Concorso Internazionale del Cinemae per registi emergenti e professionisti, Scuole e Università, promosso dall’Associazione Culturale Libero Teatro. I lavori di preparazione del SFFA sono in corso, con alcuni cambiamenti e importanti conferme. In primo luogo le date: contrariamente a quanto annunciato, il Festival si terrà a Benevento da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre 2022. La rassegna sarà presentata ufficialmente sabato 3 settembre a Venezia con una conferenza stampa in Sala Tropicana 1, presso Fondazione Ente Spettacolo. Un’altra importante anticipazione riguarda due nomi che saranno presenti al SFFA,Dee ...

Radio3tweet : Territorio storico, patrimonio culturale dell'umanità Unesco, sfondo di molti film. Una passeggiata a San Quirico d… - NTR24 : Luca della Disney, Jenny De Nucci e Michela Andreozzi: ritorna il Social Film Festival ArTelesia… - ElenaLeo13 : RT @SkyTG24: È morto Wolfgang Petersen, i suoi 8 film più famosi, da La Storia Infinita a Troy - amarant_6 : RT @SkyTG24: È morto Wolfgang Petersen, i suoi 8 film più famosi, da La Storia Infinita a Troy - SkyTG24 : È morto Wolfgang Petersen, i suoi 8 film più famosi, da La Storia Infinita a Troy -

NTR24

...su TikTok (rendendola una delle autrici più seguite sulla piattaforma) e ha pubblicato due popolari libri fantasy/thriller per giovani adulti, uno dei quali è stato trasformato in unda ...... e per l'occasione il protagonista Bob Odenkirk ha pubblicato sui suoi canaliun emozionante ... Ie le serie imperdibili Le serie tv da vedere su Netflix Ida vedere su Netflix I ... Luca della Disney, Jenny De Nucci e Michela Andreozzi: ritorna il Social Film Festival ArTelesia Sta facendo discutere, suscitando polemiche e commenti sui social, il post di un consigliere comunale di Napoli di Fratelli d'Italia, che per polemizzare col Pd tira in ballo l'Olocausto.Warner Bros. dopo la cancellazione di Batgirl vorrebbe di nuovo Leslie Grace in futuro nei panni di Barbara Gordon.