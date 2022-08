Sky – Domani visite mediche per Ndombele al Napoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tanguy Ndombele sarà un giocatore del Napoli, fissate per Domani 18 agosto le visite mediche a Villa Stuart. La notizia di calciomercato viene data da Gianluca Di Marzio di Sky. Il giocatore era atteso in Italia già da qualche giorno, ma ora l’affare si è definitivamente sbloccato. L’arrivo di Ndombele in azzurro è legato alla cessione di Fabian Ruiz al Psg, quindi anche in questo caso potrebbero esserci degli aggiornamenti a breve. Ndombele al Napoli: visite mediche e firma del contratto Il Napoli ha trovato l’accordo con il Tottenham sulla base di un prestito con di riscatto, per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Da giorni era già stata trovato anche l’intesa con il giocatore francese, ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tanguysarà un giocatore del, fissate per18 agosto lea Villa Stuart. La notizia di calciomercato viene data da Gianluca Di Marzio di Sky. Il giocatore era atteso in Italia già da qualche giorno, ma ora l’affare si è definitivamente sbloccato. L’arrivo diin azzurro è legato alla cessione di Fabian Ruiz al Psg, quindi anche in questo caso potrebbero esserci degli aggiornamenti a breve.ale firma del contratto Ilha trovato l’accordo con il Tottenham sulla base di un prestito con di riscatto, per un valore complessivo di 30 milioni di euro. Da giorni era già stata trovato anche l’intesa con il giocatore francese, ...

LuigiLiccardo6 : RT @BrunoGalvan85: Domani visite mediche per #Ndombele (fonte Sky). Grande colpo di mercato fatto in sordina. Solo applausi per Giuntoli… - napolipiucom : Sky - Domani visite mediche per Ndombele al Napoli #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #napoli #ndombele #Tottenham… - BrunoGalvan85 : Domani visite mediche per #Ndombele (fonte Sky). Grande colpo di mercato fatto in sordina. Solo applausi per Giuntoli. #calciomercato - ziolions4219 : RT @inblu2000it: #PregaConNoi il Rosario dal Santuario della Beata Vergine Addolorata in Rovigo Domani #17agosto ore 20.50 su #InBlu2000 e… - UgoBaroni : RT @TV2000it: #PregaConNoi il Rosario dal Santuario della Beata Vergine Addolorata in Rovigo Domani #17agosto ore 20.50 su #TV2000 ?? Canal… -