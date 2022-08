rossigil : RT @UIKIONLUS: #Rojava Appello urgente del @kongrakurdistan sugli attacchi in corso da parte della #Turchia su #Kobane e altre città del No… - NghiAmNullu : RT @globalistIT: - fabriziosilvest : RT @globalistIT: - stefaniatrevis1 : RT @globalistIT: - TessereCulture : RT @globalistIT: -

Le forze turche hanno bombardato nei pressi della città di, nord della, provocando undici morti e otto feriti, ma il bilancio è ancora parziale. Lo ha rivelato l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione con sede a Londra, ......un reportage disegnato come giàCalling, realizzato dopo un viaggio in Kurdistan per conoscere la dura realtà in cui vivono le popolazioni curde del Rojava, un territorio tra Turchia e, ... Siria, Kobane bombardata dall’esercito turco: almeno 11 morti e otto feriti Lo ha rivelato l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione con sede a Londra, secondo cui il bombardamento ha colpito una base militare delle forze governative nel villaggio di J ...È di undici morti e otto feriti il bilancio, ancora parziale, delle vittime dei bombardamenti attribuiti alle forze turche nei pressi della città di Kobane, nel nord della Siria. Lo ha rivelato l'Osse ...