Simeone tre giorni a Napoli senza allenamento: il motivo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giovanni Simeone è sbarcato a Castel Volturno già da tre giorni, ma ufficialmente non può allenarsi con la squadra. È l’ennesimo giallo di questa estate di calciomercato tanto travagliata quanto emozionante. Il Napoli sta lavorando per prendere tre giocatori importantissimi: Ndombele è vicinissimo, Navas può arrivare e la trattativa per Raspadori è ad un punto cruciale. Eppure il Napoli non ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo di Simeone. Luciano Spalletti spera di avere il giocatore per la sfida Napoli-Monza, ma al momento non è ancora sicuro che sarà possibile. Ma perché Simeone non viene ufficializzato? Una spiegazione è stata data anche da Paolo Bargiggia. Una conferma arriva anche da Gazzetta dello Sport che scrive: “Ma siccome burocraticamente manca ancora ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 17 agosto 2022) Giovanniè sbarcato a Castel Volturno già da tre, ma ufficialmente non può allenarsi con la squadra. È l’ennesimo giallo di questa estate di calciomercato tanto travagliata quanto emozionante. Ilsta lavorando per prendere tre giocatori importantissimi: Ndombele è vicinissimo, Navas può arrivare e la trattativa per Raspadori è ad un punto cruciale. Eppure ilnon ha ancora annunciato ufficialmente l’arrivo di. Luciano Spalletti spera di avere il giocatore per la sfida-Monza, ma al momento non è ancora sicuro che sarà possibile. Ma perchénon viene ufficializzato? Una spiegazione è stata data anche da Paolo Bargiggia. Una conferma arriva anche da Gazzetta dello Sport che scrive: “Ma siccome burocraticamente manca ancora ...

napolipiucom : Simeone tre giorni a Napoli senza allenamento: il motivo #CalcioNapoli #napoli #Simeone #ForzaNapoliSempre… - enrigoletto : @MatteoSorrenti @sscnapoli Buuuh, che società di merda, non ha annunciato Simeone, meglio il fallimento, andiamo tu… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Bargiggia: 'Credo che il Napoli non si debba rinforzare, ma mi risultano tre operazioni dopo Simeone' - - ilnapolionline : Bargiggia: 'Credo che il Napoli non si debba rinforzare, ma mi risultano tre operazioni dopo Simeone' -… - hawkeyefns : Si, nonostante questo e la vittoria di ieri sono preoccupato per Simeone non ufficializzato e gli altri tre che dev… -