Simeone firmerà stasera con il Napoli, domani svolgerà il primo allenamento

Giovanni Simeone in serata apporrà la firma sul contratto che lo legherà al Napoli, dopo essere arrivato sabato

Napoli, Simeone è arrivato: ora sprint per Navas e Ndombele

Simeone rappresenterà l'alternativa a Osimhen da punta centrale ma potrà giocare anche in coppia. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per un'altra, e se firmerà non si sa, deve fare le visite mediche.

Napoli, visite mediche per Giovanni Simeone

Dopo le visite mediche Simeone firmerà il contratto con la società partenopea: l'operazione dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto: l'obbligo scatterà in caso di qualificazione Champions.

Napoli, Simeone firma. Fabian al Psg sblocca Ndombele e Navas