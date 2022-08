Siccità, nuovo sistema di allerta precoce grazie alla fotosintesi. Lo studio degli scienziati Usa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le Siccità improvvise, degli eventi che possono svilupparsi nel corso di 5-30 giorni e intensificarsi rapidamente, possono rappresentare un pericolo per l’agricoltura e la sicurezza alimentare. Per contrastare i rischi associati a questi eventi, gli scienziati dell’Università del Connecticut hanno sviluppato un nuovo sistema di allerta precoce che potrebbe anticipare le Siccità improvvise. In un articolo pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), il gruppo di ricerca, guidato da Koushan Mohammadi, ha esaminato i dati satellitari raccolti prima e durante due casi di Siccità lampo verificatesi negli Stati Uniti, nel 2012 e nel 2017. A differenza delle Siccità stagionali, questi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Leimprovvise,eventi che possono svilupparsi nel corso di 5-30 giorni e intensificarsi rapidamente, possono rappresentare un pericolo per l’agricoltura e la sicurezza alimentare. Per contrastare i rischi associati a questi eventi, glidell’Università del Connecticut hanno sviluppato undiche potrebbe anticipare leimprovvise. In un articolo pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas), il gruppo di ricerca, guidato da Koushan Mohammadi, ha esaminato i dati satellitari raccolti prima e durante due casi dilampo verificatesi negli Stati Uniti, nel 2012 e nel 2017. A differenza dellestagionali, questi ...

