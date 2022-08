Siccita', il lago di Garda ai minimi da 15 anni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche il lago di Garda, il piu' grande d'Italia e importante meta turistica, soffre per la Siccita' che da settimane sta colpendo l'Italia: la situazione piu' critica si registra a Sirmione, dove l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 17 agosto 2022) Anche ildi, il piu' grande d'Italia e importante meta turistica, soffre per la' che da settimane sta colpendo l'Italia: la situazione piu' critica si registra a Sirmione, dove l'...

Kurosh_74 : Grave la situazione #siccita anche sul Lago di Santa Croce ( BL ) - sandro_orl : Le foto scattate dal satellite Sentinel-2 dell'@ESA_EO rivelano che a Sirmione, sul lago di Garda, è nata una nuov… - m_pistolesi : @elivito @andrea_dipiazza Lei, oltre ad essere un discreto maleducato, non ha capito il senso del mio tweet. In rea… - MutiCarla : Le rocce affiorano sul Lago di Garda, il video dal drone mostra gli effetti della siccità - m_pistolesi : @elivito @andrea_dipiazza Sebbene il lago abbia variazioni stagionali, non ha immissari ma solo ricarica sotterrane… -