Sfattoria degli Ultimi, il Tar condanna a morte gli animali con un giorno di anticipo: l'ira degli animalisti (Di mercoledì 17 agosto 2022) condannati a morte con l'elettroshock. La "sentenza" è arrivata poco fa, con un giorno di anticipo rispetto al previsto. Il Tar del Lazio ha deciso di confermare il provvedimento con cui la Asl Roma 1 con cui ha disposto l'abbattimento dei cinghiali e dei suini presenti alla Sfattoria degli Ultimi nell'ambito della campagna contro la peste suina. Salvati solo due maialini Il Tar del Lazio, attraverso un decreto esecutivo, ha disposto che la Asl consenta la detenzione di due soli maiali da affezione, come stabilisce la legge. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha quindi fissato l'udienza al 12 settembre. In quella data verrà presa una decisione definitiva in merito alla sospensiva. Nella struttura di via via Arcore a Roma sono ospitati circa 130 ...

