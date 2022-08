Sesso sul pedalò in mare: i turisti riprendono tutto con lo smartphone, il video hot (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un momento di ardore estivo, in mezzo al mare, in pieno giorno e a bordo di un pedalò. Non è la costa di una rinomata località balneare spagnola, italiana o greca, ma la costa di Sochi, in Russia, dove una coppia di focosi amanti è stata immortalata a fare Sesso tra testimoni sbalorditi ed incuriositi. La coppia, infatti, è stata ripresa dalla camera di uno smartphone, con ogni probabilità, mentre si abbandonava ad inequivocabili movenze sessuali. Chi riprende la scena a luci rosse, ride tra il divertimento e l’imbarazzo degli altri turisti a pochi metri di distanza dal pedalò hot. Non è la prima volta che atti sessuali si svolgono alla luce del sole ed in pubblico, solo per puro esibizionismo ed incoscienza, visto che in un luogo turistico come quello di Sochi, è ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 17 agosto 2022) Un momento di ardore estivo, in mezzo al, in pieno giorno e a bordo di un. Non è la costa di una rinomata località balneare spagnola, italiana o greca, ma la costa di Sochi, in Russia, dove una coppia di focosi amanti è stata immortalata a faretra testimoni sbalorditi ed incuriositi. La coppia, infatti, è stata ripresa dalla camera di uno, con ogni probabilità, mentre si abbandonava ad inequivocabili movenze sessuali. Chi riprende la scena a luci rosse, ride tra il divertimento e l’imbarazzo degli altria pochi metri di distanza dalhot. Non è la prima volta che atti sessuali si svolgono alla luce del sole ed in pubblico, solo per puro esibizionismo ed incoscienza, visto che in un luogoco come quello di Sochi, è ...

