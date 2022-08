Serie C, nuovo acquisto per l’SG Volley: arriva Alessia Russo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo l’arrivo di Anna Pericolo, era nell’aria un ulteriore colpo di mercato da parte della società, ed ecco l’annuncio della bravissima e promettente palleggiatrice Alessia Russo. Un ingaggio frutto degli ottimi rapporti di collaborazione tra il sodalizio sangiorgese e la Polisportiva Due Principati Volley di Baronissi. Classe 2001, atleta determinata e tecnicamente validissima, Alessia sarà un elemento importante a disposizione dello staff tecnico per un ruolo così delicato e fondamentale. “Sono molto entusiasta di affrontare questa nuova esperienza con la SG Volley – ha dichiarato Alessia. So che è una gloriosa società, seria e con grandi progetti. Ormai manca poco, sono sempre più carica e pronta. Non vedo l’ora di conoscere il resto della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dopo l’arrivo di Anna Pericolo, era nell’aria un ulteriore colpo di mercato da parte della società, ed ecco l’annuncio della bravissima e promettente palleggiatrice. Un ingaggio frutto degli ottimi rapporti di collaborazione tra il sodalizio sangiorgese e la Polisportiva Due Principatidi Baronissi. Classe 2001, atleta determinata e tecnicamente validissima,sarà un elemento importante a disposizione dello staff tecnico per un ruolo così delicato e fondamentale. “Sono molto entusiasta di affrontare questa nuova esperienza con la SG– ha dichiarato. So che è una gloriosa società, seria e con grandi progetti. Ormai manca poco, sono sempre più carica e pronta. Non vedo l’ora di conoscere il resto della ...

FBiasin : In questo nuovo episodio della serie “#Bernardeschi in wonderland” Federico, dopo aver annientato gli avversari, sf… - SportRepubblica : Il gol, l'esultanza alla Curry e la faccia tosta: Kvaratskhelia, la scommessa (per ora vincente) del nuovo Napoli - reggiotv : La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare il nome del nuovo playmaker bianco-blu. Marco Manisi, è… - TV7Benevento : VOLLEY SERIE B1 FEMMINILE. LURAGHI È IL NUOVO LIBERO DELL’OLIMPIA VOLLEY - - RepSscNapoli : Il gol, l'esultanza alla Curry e la faccia tosta: Kvaratskhelia, la scommessa (per ora vincente) del nuovo Napoli -