Serie A, sempre meno italiani in campo: nel primo turno 67% di stranieri titolari (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non arrivano buone notizie per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini dopo la prima giornata del campionato di Serie A. Stanndo a quanto riportato da 'Tuttosport', infatti, nel primo turno sono scesi in campo da titolari il 67% di calciatori stranieri e, per tanto, i giocatori italiani sono stati meno di un terzo. I club che hanno schierato il maggior numero di italiani sono Monza e Fiorentina, che hanno rispettivamente mandato sul terreno di gioco 8 e 6 ragazzi del nostro Paese. Milan, Torino ed Atalanta, invece, hanno schierato titolare soltanto un italiano. Una statistica abbastanza preoccupante se si pensa al futuro della nostra Nazionale. SportFace.

