Sei Sorelle | anticipazioni del 17 agosto | Rodolfo chiede aiuto ad Adela

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Sei, oggi 17andrà in onda il 52esimo episodio della prima stagione dal titolo “Le parole non bastano”, in onda a partire dalle 16:00 su Raiuno. Sei, l’episodio del 17dal titolo “Le Parole Non Basta” seitrama edel 17La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle seiSilva:, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delleSilva, si affiancano quelle dei loro ...