Scoop da non credere | Anche Al Bano ha tradito Romina proprio con lei Fan delusi

(Di mercoledì 17 agosto 2022) AlPower sono una coppia storica e amatissima della televisione italiana. I due non sono legati solo artisticamente masentimentalmente. I due, infatti, si sono incontrati nel 1967 per poi sposarsi nel 1970. Dal loro amore sono nati 4 figli: Ylenia, Yari, Cristel eJr. Con immenso dispiacere dei fan più accaniti, la coppia si separò dopo ben 29 anni ma tra i due niente è e sarà mai finito per sempre in quanto ci saranno sempre i figli ad unirli el’amore per la musica. I due, infatti, dopo un periodo di separazione artistica, alcuni anni fa decisero di tornare insieme sul palco ad emozionare milioni di persone, non solo italiane ma di tutto il mondo. I loro concerti sono seguiti da tantissimi fan sparsi per il mondo, in tantissime città, in particolare ...