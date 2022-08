Sassuolo, c’è distanza con il Napoli sui bonus per Raspadori (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sassuolo e Napoli trattano ad oltranza per i bonus per Raspadori: i neroverdi spingono per la qualificazione in Europa o Conference League Rimangono da decidere i bonus per la cessione di Raspadori al Napoli, ma su questi gli azzurri è il Sassuolo rimangono molto distanti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Sassuolo chiede che questi si attivino a condizione della qualificazione del Napoli a tutte le coppe europee e non solo la Champions League. Intanto la società neroverde ha individuato il sostituto dell’attaccante azzurro: si tratta di Laurienté, attaccante del Lorient, classe 1998 su cui si era già mosso il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022)trattano ad oltranza per iper: i neroverdi spingono per la qualificazione in Europa o Conference League Rimangono da decidere iper la cessione dial, ma su questi gli azzurri è ilrimangono molto distanti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ilchiede che questi si attivino a condizione della qualificazione dela tutte le coppe europee e non solo la Champions League. Intanto la società neroverde ha individuato il sostituto dell’attaccante azzurro: si tratta di Laurienté, attaccante del Lorient, classe 1998 su cui si era già mosso il Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, ANCORA STALLO COL #SASSUOLO PER #RASPADORI: RICHIESTA DA 30 MILIONI+5 DI BONUS, C'È DI… - romeoagresti : Cosa ci ha detto #JuveSassuolo ?? ?? Male il 442, meglio il 433 ??#AngelDiMaria. ?? #Vlahovic in crescita ?? #Bremer:… - GMandorlini : @AleLMGO Ti faccio un esempio hai la PPDA bassa ma il terzo gol viene su un pressing in cui c'erano 5/6 giocatori s… - newsulcalcioita : #Raspadori-#Napoli,c'è l'offerta:29 milioni di euro contro i 30 che chiede il #Sassuolo:la vera distanza è sui 5 mi… - CalcioNews24 : Sassuolo, c’è distanza con il Napoli sui bonus per Raspadori -

Sassuolo, c'è distanza con il Napoli sui bonus per Raspadori ... i neroverdi spingono per la qualificazione in Europa o Conference League Rimangono da decidere i bonus per la cessione di Raspadori al Napoli, ma su questi gli azzurri è il Sassuolo rimangono molto ... Spalletti accontentato, già fissate le visite mediche Il nome più caldo è quello di Giacomo Raspadori con il quale manca ancora l'accordo con il Sassuolo. Tra le società balla qualche milione di euro e soprattutto non c'è visione di intenti sui bonus da ... Tuttosport ... i neroverdi spingono per la qualificazione in Europa o Conference League Rimangono da decidere i bonus per la cessione di Raspadori al Napoli, ma su questi gli azzurri è ilrimangono molto ...Il nome più caldo è quello di Giacomo Raspadori con il quale manca ancora l'accordo con il. Tra le società balla qualche milione di euro e soprattutto non c'è visione di intenti sui bonus da ... Berardi e Raspadori stelle del mercato. La vetrina del Sassuolo ha riacceso le luci