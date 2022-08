"Sarà utile e divertente". Renzi sfida Berlusconi a Milano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sempre insieme, eternamente divisi. L'incipit di Ladyhawke, il capolavoro del 1985 di Richard Donner, calza a pennello per descrivere la sfida nel collegio di Milano centro per il Senato, che vedrà sfidarsi Silvio Berlusconi e Matteo Renzi. Il primo, per anni, è stato considerato una sorta di padre putativo del nativo di Rignano. Giudicato a sua volta, da esperti e gente comune, come il naturale erede del fondatore di Mediaset. La nuova guida dei moderati d'Italia. Un'ipotesi rimasta, almeno per ora, solo teorica. "Sarà molto divertente e utile per i cittadini che potranno riflettere su quale è la strada più giusta per il futuro, sulle tasse, sulla politica estera, sul costo dell'energia...quando c'è confronto va sempre bene, l'importante è ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sempre insieme, eternamente divisi. L'incipit di Ladyhawke, il capolavoro del 1985 di Richard Donner, calza a pennello per descrivere lanel collegio dicentro per il Senato, che vedràrsi Silvioe Matteo. Il primo, per anni, è stato considerato una sorta di padre putativo del nativo di Rignano. Giudicato a sua volta, da esperti e gente comune, come il naturale erede del fondatore di Mediaset. La nuova guida dei moderati d'Italia. Un'ipotesi rimasta, almeno per ora, solo teorica. "moltoper i cittadini che potranno riflettere su quale è la strada più giusta per il futuro, sulle tasse, sulla politica estera, sul costo dell'energia...quando c'è confronto va sempre bene, l'importante è ...

