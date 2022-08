San Martino delle Scale, volontari internazionali all’Abbazia e al Castellaccio (Di mercoledì 17 agosto 2022) SAN Martino delle Scale (MONREALE) – Un primo passo per la creazione del Museo all’aperto di San Martino delle Scale, unendo le bellezze, la storia e la cultura rappresentate da alcuni luoghi simbolo della piccola borgata di Monreale, a partire dalla storica Abbazia benedettina fondata nel 1347. Questo l’obiettivo dei campi di volontariato internazionale, organizzati dall’Associazione InformaGiovani in collaborazione con i monaci dell’Abbazia e con il Club Alpino Siciliano, e che hanno visto impegnati 14 volontari e volontarie di età compresa fra 18 e 30 anni, per due settimane a luglio e ad agosto sia nello storico complesso religioso sia al “Castellaccio” del XII secolo che sovrasta Monreale dal ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 17 agosto 2022) SAN(MONREALE) – Un primo passo per la creazione del Museo all’aperto di San, unendo le bellezze, la storia e la cultura rappresentate da alcuni luoghi simbolo della piccola borgata di Monreale, a partire dalla storica Abbazia benedettina fondata nel 1347. Questo l’obiettivo dei campi diato internazionale, organizzati dall’Associazione InformaGiovani in collaborazione con i monaci dell’Abbazia e con il Club Alpino Siciliano, e che hanno visto impegnati 14e di età compresa fra 18 e 30 anni, per due settimane a luglio e ad agosto sia nello storico complesso religioso sia al “” del XII secolo che sovrasta Monreale dal ...

