Salernitana, prima trasferta ad Aureliano: ultimo precedente negativo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La prima trasferta del nuovo campionato di serie A della Salernitana è stata affidata a Gianluca Aureliano di Bologna. Il 42enne fischietto emiliano dirigerà sabato, calcio d’inizio ore 18:30, il match esterno con l’Udinese. Quindici i precedenti dei granata con Aureliano, l’ultimo negativo riguarda la scorsa stagione quando l’allora formazione di Castori venne sconfitta in maniera netta da Torino (4-0). A Udine gli assistenti saranno Daniele Bindoni di Venezia e Davide Imperiale di Genova. Tra Andrea Sottil e Davide Nicola, nelle vesti di quarto uomo ci sarà Daniele Perenzoni di Rovereto. Il responsabile dell’occhio elettronico, infine, sarà Luigi Nasca di Bari, uno dei sette fischietti impiegati esclusivamente per l’occhio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Ladel nuovo campionato di serie A dellaè stata affidata a Gianlucadi Bologna. Il 42enne fischietto emiliano dirigerà sabato, calcio d’inizio ore 18:30, il match esterno con l’Udinese. Quindici i precedenti dei granata con, l’riguarda la scorsa stagione quando l’allora formazione di Castori venne sconfitta in maniera netta da Torino (4-0). A Udine gli assistenti saranno Daniele Bindoni di Venezia e Davide Imperiale di Genova. Tra Andrea Sottil e Davide Nicola, nelle vesti di quarto uomo ci sarà Daniele Perenzoni di Rovereto. Il responsabile dell’occhio elettronico, infine, sarà Luigi Nasca di Bari, uno dei sette fischietti impiegati esclusivamente per l’occhio ...

OfficialASRoma : ???? Salernitana alla prima giornata ?? #ASRoma - Dalla_SerieA : Dybala si diverte a Capri sulle note di ‘O sole mio (VIDEO) - - Nowhereloca : @Moonlightshad1 Iervolino dice che pensa solo alla Salernitana.Forse è soddisfato con la compra del settimanale che… - Dalla_SerieA : Salernitana-Roma 0-1, il tabellino - - maxdercole : @pgiusta @augustociardi75 No dato che hai un microfono in mano hai un pochino di responsabilità in più e ripeto con… -