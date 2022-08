Russia, il caso delle Olimpiadi dell’Esercito. Mosca si sfida con Pechino nel biathlon dei carri armati (e c’è pure il pubblico) – Il video (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mentre in Ucraina i carri armati russi radono al suolo case e palazzi, nella madrepatria competono contro quelli di altre nazioni negli International Army Games. Nel video un commentatore presenta in inglese con accento russo il «biathlon dei carri armati». L’evento si tiene ad Alabino, una località rurale nell’oblast’ di Mosca. A sfidarsi nella prova sono Cina, BieloRussia, Russia e Kirghizistan. I giochi si tengono ogni anno in Russia, e sia Paesi dell’ex Unione Sovietica che Paesi vicini al Cremlino. I mezzi blindati si sfidano in varie prove di velocità e agilità e precisione. Come riporta l’agenzia stampa cinese Xinhua, a prendere parte all’evento, quest’anno saranno «oltre 270 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 agosto 2022) Mentre in Ucraina irussi radono al suolo case e palazzi, nella madrepatria competono contro quelli di altre nazioni negli International Army Games. Nelun commentatore presenta in inglese con accento russo il «dei». L’evento si tiene ad Alabino, una località rurale nell’oblast’ di. Arsi nella prova sono Cina, Bieloe Kirghizistan. I giochi si tengono ogni anno in, e sia Paesi dell’ex Unione Sovietica che Paesi vicini al Cremlino. I mezzi blindati sino in varie prove di velocità e agilità e precisione. Come riporta l’agenzia stampa cinese Xinhua, a prendere parte all’evento, quest’anno saranno «oltre 270 ...

