Rosalinda Cannavò torna dai suoi fan e rivela | “Sono stati giorni molto belli” VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 agosto 2022)a Milano dopo le vacanze in Sicilia: l’attrice e cantante dedica il suo tempo aifan. Ecco le sue parole, Andrea Zenga e il cucciolo Chinu nelle ultime orerientrati a Milano dopo aver trascorso alcuninell’incantevole Sicilia. L’attrice e cantante per questa estate èta nella sua terra di origine per godersi le meritate vacanze. Nelle ultime settimaneha scelto di godersi a pieno ogni momento di questa speciale ma soprattutto attesa vacanza in Sicilia con iaffetti più cari.negli ultimi mesi è stata impegnata nella conduzione del format Casa Chi, portando a termine con successo ogni puntata. Dopo ...