Ronaldo sotto processo per i fatti contro l’Everton La situazione

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Cristianoper iavvenuti nella gara. Ecco laattuale di CR7 Cristianoper via dell’episodio(dove CR7 ha lanciato il cellulare di un tifoso sugli spalti), è stato sentito oggi dalla polizia britannica. L’attaccante è stato accusato sia di aggressione che di danneggiamento. Ecco la nota della polizia. «Possiamo confermare che un uomo di 37 anni si è presentato volontariamente ed è stato interrogato in relazione a un’accusa di aggressione con riflessi sul piano penale. L’accusa si riferisce a un ‘incidente’ occorso dopo Everton-Manchester United, a Goodison Park, di sabato 9 aprile. La questione è stata trattata con cautela e ora si è ...

Cristiano Ronaldo ammonito per aver rotto il telefono di un giovane tifoso dell'Everton Non c'è pace per Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese continua ad essere sotto i riflettori ma questa volta il caso non è nuovo ai più attenti. Quattro mesi fa, ...La sanzione emessa nei confronti di CR7 è un "avvertimento condizionale". L'ha confermata la polizia del Merseyside a corredo del brutto episodio che risale ad aprile scorso: un gesto inconsulto del p ...