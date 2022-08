Ronaldo: «Solo 5 notizie su 100 su di me sono vere, ho una raccolta a casa». E annuncia uno scoop (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cristiano Ronaldo ha intenzione di chiudere questo lungo feuilleton che è diventata la sua permanenza al Manchester United regalando uno scoop a qualcuno. S’è rotto delle false notizie, perché dice che Solo 5 su 100 sono vere. Ha una raccolta a casa, scrive su Instagram. E questa immagine di Cristiano Ronaldo che ritaglia gli articoli mendaci su di lui, nel tinello, è abbastanza esilarante. In ogni caso, basta: “In un paio di settimane si saprà la verità, rilascerò un’intervista”. A chi? Boh. “I media stanno mentendo Ho una raccolta a casa, delle 100 news uscite Solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 agosto 2022) Cristianoha intenzione di chiudere questo lungo feuilleton che è diventata la sua permanenza al Manchester United regalando unoa qualcuno. S’è rotto delle false, perché dice che5 su 100. Ha una, scrive su Instagram. E questa immagine di Cristianoche ritaglia gli articoli mendaci su di lui, nel tinello, è abbastanza esilarante. In ogni caso, basta: “In un paio di settimane si saprà la verità, rilascerò un’intervista”. A chi? Boh. “I media stanno mentendo Ho una, delle 100 news uscite. Seguite questo consiglio”. L'articolo ilNapolista.

