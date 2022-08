Ronaldo le promette! Presto parlerà in prima persona | situazione ormai insostenibile!

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Cristianonon è più lo stesso, l’aria di Manchester non è mai stata cosi pesante ed il portoghese sbotta sui social PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è solo Cristianoma tutta lain casa Manchester United che sembra pronta al collasso, i rumors costanti poi certamente non aiutano e Questo articolo è stato pubblicatoSportnews.eu.