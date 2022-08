Romina Power, il ricordo con Albano fa impazzire i fan: nostalgia elevata (Di mercoledì 17 agosto 2022) Romina Power si è lasciata andare ad un ricordo del passato. La cantante ha mostrato un momento in cui era presente anche Albano Carrisi. I fan sono letteralmente impazziti. Tra le coppie più amate di sempre, un posto speciale è riservato a Romina Power e Albano Carrisi. Loro sia sul palco che nel privato hanno costruito un percorso davvero molto importante. Non è un caso che ancora oggi, quella storia, sia ancora seguita e amata da tante persone. La meraviglia dei fan, poi, cresce ulteriormente quando saltano fuori frammenti del passato. Ansa FotoAlbano e Romina, per tante persone, rappresentano il volto dell’amore. Nonostante non siano più una coppia, la loro favola ha sicuramente segnato la vita di tantissime ... Leggi su chenews (Di mercoledì 17 agosto 2022)si è lasciata andare ad undel passato. La cantante ha mostrato un momento in cui era presente ancheCarrisi. I fan sono letteralmente impazziti. Tra le coppie più amate di sempre, un posto speciale è riservato aCarrisi. Loro sia sul palco che nel privato hanno costruito un percorso davvero molto importante. Non è un caso che ancora oggi, quella storia, sia ancora seguita e amata da tante persone. La meraviglia dei fan, poi, cresce ulteriormente quando saltano fuori frammenti del passato. Ansa Foto, per tante persone, rappresentano il volto dell’amore. Nonostante non siano più una coppia, la loro favola ha sicuramente segnato la vita di tantissime ...

