Roma, scomparsa 51enne. L'appello della Croce Rossa: 'Aiutateci a ritrovarla, sta molto male' (Di mercoledì 17 agosto 2022) Non si hanno più notizie, dal 13 agosto scorso, di una donna di 51 anni, che si è allontanata dalla struttura delle suore, in via Grammichele, che l'aveva ospitata. Lei si chiama Barbara Bellanti e a lanciare L'appello per rintracciarla, il prima possibile, è stata la Croce Rossa italiana- Comitato Municipio 6 Roma ODV, che con un post sui social ha chiesto aiuto nelle ricerche. scomparsa Barbara Bellanti da Roma La 51enne, che ha un deficit cognitivo e varie patologie, si è allontanata il 13 agosto dalla struttura delle suore di via Grammichele, nella quale era ospite. Da quel momento si sono perse le tracce di Barbara e di lei non si hanno più notizie. È stata sporta denuncia alla Polizia. I volontari della Cri la stanno cercando, ma chiedono ...

