Agenzia ANSA

L'8 agosto scorso un provvedimento dell'ASL1 ha ordinato l'abbattimento dei 140 animali (suini e cinghiali) presenti nel rifugio come prevenzione alla diffusione dellasuina, il 12 il Tar ...... il ricovero per animali diNord raggiunto da un provvedimento dell'azienda sanitaria locale ... nel rispetto della normativa per il contenimento dellasuina. A deciderlo è il Tar, che dopo ... Roma, peste suina: la battaglia per evitare l'abbattimento di 140 animali - Italia Ennesimo ostacolo per la Sfattoria degli Utimi, il rifugio per animali salvati - principalmente maiali e cinghiali - alle porte di Roma.“Il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva urgente del provvedimento di abbattimento degli animali ospitati all’interno della “Sfattoria degli Ultimi” di Roma. L’appuntamento è ora per gi ...