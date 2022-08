Roma, Patanè: ok protocollo intesa con Invitalia per Tranvie (Di mercoledì 17 agosto 2022) “La Giunta Capitolina ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario di Governo, l’Architetto Maria Lucia Conti, Roma Capitale e Invitalia, in base al quale l’Agenzia nazionale svolgerà la funzione di centrale di committenza e di supporto tecnico per la realizzazione delle quattro Tranvie giubilari, per l’acquisto dei convogli e del deposito Centocelle Est”: lo ha detto in un comunicato Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità di Roma Capitale. “Dopo aver ottenuto l’esclusione della procedura di Via – Valutazione Impatto Ambientale – per tre delle quattro Tranvie giubilari – prosegue Eugenio Patanè – e dopo aver firmato lo Schema di Convenzione con il Ministero per le stesse tratte e per l’acquisto di 40 ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 agosto 2022) “La Giunta Capitolina ha approvato lo schema did’tra il Commissario Straordinario di Governo, l’Architetto Maria Lucia Conti,Capitale e, in base al quale l’Agenzia nazionale svolgerà la funzione di centrale di committenza e di supporto tecnico per la realizzazione delle quattrogiubilari, per l’acquisto dei convogli e del deposito Centocelle Est”: lo ha detto in un comunicato Eugenio, assessore alla Mobilità diCapitale. “Dopo aver ottenuto l’esclusione della procedura di Via – Valutazione Impatto Ambientale – per tre delle quattrogiubilari – prosegue Eugenio– e dopo aver firmato lo Schema di Convenzione con il Ministero per le stesse tratte e per l’acquisto di 40 ...

italiaserait : Roma, Patanè: ok protocollo intesa con Invitalia per Tranvie - MercurioPsi : @iencenelli @mon_cla @eugenio_patane @icomei @RomaTrasporti @iltrenoromalido #Probus ancora non va, e nemmeno… - MercurioPsi : RT @icomei: @MercurioPsi @eugenio_patane @iencenelli @mon_cla @RomaTrasporti @iltrenoromalido Peccato che il gtfs non contenga informazioni… - icomei : @MercurioPsi @eugenio_patane @iencenelli @mon_cla @RomaTrasporti @iltrenoromalido Peccato che il gtfs non contenga… - targeno : La Roma di Gualtieri @EnricoLetta @nzingaretti @lorenzabo @diarioromano @RomaTutti @romafaschifo @MercurioPsi… -