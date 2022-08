Roma, parrucca e baffi finti per saccheggiare il centro commerciale: arrestato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma – E’ stato arrestato dalla Polizia Locale di Roma Capitale l’uomo che, nell’arco di un solo pomeriggio, ha saccheggiato ben 6 diversi negozi del centro commerciale “Romaest”, nel quartiere di Ponte di Nona. Tramite l’uso di particolari calamite in grado di staccare i dispositivi antitaccheggio un uomo di nazionalità italiana di 31 anni, stava facendo razzia di vari articoli, dai profumi a vestiti e accessori di abbigliamento. A tradirlo l’ultimo colpo in una profumeria, dove i suoi movimenti hanno destato sospetto nella vigilanza del centro commerciale, che ha allertato la Polizia Locale: gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), diretti dal Vice Comandante Dr. Stefano Napoli, sono giunti subito sul posto e hanno bloccato ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 17 agosto 2022)– E’ statodalla Polizia Locale diCapitale l’uomo che, nell’arco di un solo pomeriggio, ha saccheggiato ben 6 diversi negozi delest”, nel quartiere di Ponte di Nona. Tramite l’uso di particolari calamite in grado di staccare i dispositivi antitaccheggio un uomo di nazionalità italiana di 31 anni, stava facendo razzia di vari articoli, dai profumi a vestiti e accessori di abbigliamento. A tradirlo l’ultimo colpo in una profumeria, dove i suoi movimenti hanno destato sospetto nella vigilanza del, che ha allertato la Polizia Locale: gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), diretti dal Vice Comandante Dr. Stefano Napoli, sono giunti subito sul posto e hanno bloccato ...

Lucianamiocchi : Roma Est: rubava nei negozi travestito con parrucca e baffi finti per non farsi riconoscere - ilfaroonline : Roma, parrucca e baffi finti per saccheggiare il centro commerciale: arrestato - CorriereCitta : Parrucca, baffi finti e calamita: saccheggiava i negozi al centro commerciale Roma Est, preso ladro seriale - darksa0irse : Hanno appena ripreso una ragazza con la parrucca sugli spalti a Roma,,,,,,viene nella mia parrocchia e la conosco, lmao - flamanc24 : Giorgio: ho la parrucca arancione come i colori di Roma. Linda: no. Questi sono i colori di Roma. ???? Limda Cerruti… -