Roma, parrucca e baffi finti per saccheggiare 6 negozi di un centro commerciale: arrestato (Di mercoledì 17 agosto 2022) Camuffato con baffi e parrucca per sfuggire alla sorveglianza e ' saccheggiare ' i locali del centro commerciale ' Roma Est ', a Ponte di Nona. Era il modus operando di un ladro seriale, un italiano ...

