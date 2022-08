Roma, Belotti si avvicina: un attaccante giallorosso ai saluti (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono ore molte calde in casa Roma. In ballo c’è l’eventuale arrivo di Andrea Belotti e il direttore sportivo dei giallorossi, Tiago Pinto, sta facendo di tutto pur di portare nella capitale l’ex Torino. Da tempo, però, sappiamo che è necessaria l’uscita di almeno un attaccante. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome più caldo sarebbe quello di Felix. Roma Felix Calciomercato Sul giovane attaccante della Roma ci sarebbero sia la Cremonese che la Salernitana e nelle prossime ore potrebbero anche arrivare delle offerte ufficiali dai due club. La partenza di Felix potrebbe sbloccare finalmente l’arrivo di Belotti, che sta rifiutando qualsiasi offerta (di recente ci ha provato il Wolverhampton) pur di aggregarsi agli uomini di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sono ore molte calde in casa. In ballo c’è l’eventuale arrivo di Andreae il direttore sportivo dei giallorossi, Tiago Pinto, sta facendo di tutto pur di portare nella capitale l’ex Torino. Da tempo, però, sappiamo che è necessaria l’uscita di almeno un. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome più caldo sarebbe quello di Felix.Felix Calciomercato Sul giovanedellaci sarebbero sia la Cremonese che la Salernitana e nelle prossime ore potrebbero anche arrivare delle offerte ufficiali dai due club. La partenza di Felix potrebbe sbloccare finalmente l’arrivo di, che sta rifiutando qualsiasi offerta (di recente ci ha provato il Wolverhampton) pur di aggregarsi agli uomini di ...

