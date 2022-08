(Di mercoledì 17 agosto 2022) Le bollette insostenibili stanno mettendo in ginocchio i gestori e proprietari di locali. I ristoratori soprattutto sono allo stremo, faticano a pagarle. Così Alberto Rovati, titolarepizzeria Funky Gallo, a Roncadello, una frazione di Casalmaggiore nel Cremonese, ha deciso di esporre in vetrina una fotocopia di unada circa 4.000(4.058e 9 centesimi) da pagare per l’energia elettrica utilizzata a luglio 2022. La notizia è stata diffusa dal corriereSera. E accanto alsi legge: «Quando le spese diventano insostenibili. Mettere una pizza Margherita a 10e passare dao chiudere l’attività?». Va precisato che Funky Gallo è una izzeria rinomata in paese proprio per i costi abbordabili. Ora purtroppo si ...

SkyTG24 : Cremona, ristoratore allega la bolletta della luce al menu: “Pizza a 10 euro o chiudo” - SecolodItalia1 : Ristoratore allega al menù la bolletta della luce da 4mila euro: “O passo da ladro o chiudo” - 58_luigina : RT @fanpage: Il titolare di una pizzeria a Casalmaggiore ha deciso di mostrare i suoi costi a tutti i suoi clienti. Da qualche giorno sulla… - lupovittorio42 : Com'è si fa a dargli torto??? Il ristoratore allega la bolletta della luce al menù: La pizza a 10 euro? O passo per pazzo o chiudo.. - PirataSamhain : RT @pirata_21: #Cremona, ristoratore allega la bolletta della luce al menu: “Pizza a 10 euro o chiudo”. Quindi io posso portare la mia boll… -

Ildice di averla ricevuta domenica scorsa, e di aver pensato subito di esporla "non per spaventare i clienti, ma per lanciare un messaggio, che così non si può andare avanti". Poi la ...Le parole dele titolare della pizzeria L'uomo, Alberto Rovati ,e titolare della pizzeria ' Funky Gallo ' si è ritrovato a pagare una bolletta salatissima dell'energia ...Pizzeria mostra la bolletta insieme allo scontrino: "La pizza costa 10 euro Altrimenti devo chiudere", la motivazione giusta!A Roncadello, nel Cremonese, un ristoratore ha messo in vetrina la fotocopia della bolletta per giustificare l’aumento dei prezzi. Lo riporta oggi il ...