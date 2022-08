"Risposta alle minacce". La Cina invia soldati in Russia. Cosa c'è dietro le esercitazioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'Esercito di liberazione popolare cinese invierà presto alcune truppe in Russia per partecipare all'esercitazione congiunta "Vostok-2022", a cui prenderanno parte anche India, BieloRussia, Tagikistan, Mongolia e altri Paesi. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa cinese. «Lo scopo della parte cinese che invia personale per partecipare all'esercitazione è quello di approfondire la cooperazione pragmatica e amichevole con le forze armate dei Paesi partecipanti, migliorare il livello di coordinamento strategico tra le parti e migliorare la loro capacità di affrontare varie minacce alla sicurezza, che non ha nulla a che fare con l'attuale situazione internazionale e regionale», specifica il ministero cinese. Leggi su iltempo (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'Esercito di liberazione popolare cinese invierà presto alcune truppe inper partecipare all'esercitazione congiunta "Vostok-2022", a cui prenderanno parte anche India, Bielo, Tagikistan, Mongolia e altri Paesi. Lo riferisce in una nota il ministero della Difesa cinese. «Lo scopo della parte cinese chepersonale per partecipare all'esercitazione è quello di approfondire la cooperazione pragmatica e amichevole con le forze armate dei Paesi partecipanti, migliorare il livello di coordinamento strategico tra le parti e migliorare la loro capacità di affrontare variealla sicurezza, che non ha nulla a che fare con l'attuale situazione internazionale e regionale», specifica il ministero cinese.

