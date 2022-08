Riceve bolletta del gas da un milione di euro | E i politici pensano alle poltrone

autocostruttore : RT @GianlucaCastro8: Riceve una bolletta quasi dieci volte superiore rispetto a quella pagata, nello stesso periodo, nel 2021. A denunciar… - enricoballetto : @Mazinga88027383 Riceve una bolletta quasi dieci volte superiore rispetto a quella pagata, nello stesso periodo, ne… - fabrizi92786826 : #Sanzioni contro la #Russia ????Riceve bolletta del gas da quasi 1 milione di euro, imprenditore: 'E i politici pensa… - GianlucaCastro8 : Riceve una bolletta quasi dieci volte superiore rispetto a quella pagata, nello stesso periodo, nel 2021. A denunc… - WinstonV99 : RT @RiccardoTrezzi: Piccolo esempio dalle mie zone (Casalmaggiore (CR)). Pizzeria riceve 4.000€ di luce -> aumenta la pizza a 10€ o chiude.… -

SalernoToday

unadel gas di luglio da circa 1 milione di euro : quasi dieci volte superiore rispetto a quella pagata, nello stesso periodo, nel 2021. Il fatto A denunciarlo, sui social, è il Ceo ...... presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, che da giornimessaggii dai piccoli ... più del doppio rispetto all'anno precedente, in cui lafu di "soli" 11 miliardi". Il confronto con ... Riceve bolletta del gas da quasi 1 milione di euro, imprenditore di Buccino: "E i politici pensano alle poltrone" Caro energia, il titolare del locale in piazza Bra: «Con questi costi dovremmo rifare il listino». Dai ristoranti alle aziende, fino ai privati: esborsi triplicati per tutti. I timori per ottobre, qua ...BOLLETTA DELLA LUCE SUL MENÙ E LA MARGHERITA VOLA A 10 EURO “Meglio mettere la pizza margherita a 10 euro e passare da ladro, oppure chiudere l’attività” ...