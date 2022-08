Rhove in concerto | fischi e insulti contro il rapper | “Tornatene a casa” Ecco cosa è accaduto

(Di mercoledì 17 agosto 2022) “Scemo, scemo”; “!”. Questo il tenore dei corialche si è tenuto lo scorso 14 agosto al Red Valley Festival (Olbia). Tutto è stato documentato sui social, in particolare su TikTok. “L’incredibile capacità dinel beccarsiappena arrivato sul palco“, ha scritto una ragazza pubblicando il filmato. E ancora: “Cog**one, vai a“. Non è noto il motivo di tale comportamento da parte del pubblico anche se – scrive la pagina Webboh – tutto sarebbeproprio ad inizio, dopo solamente una canzone. Tra le teorie che girano sul web, c’è quella di un problema tecnico che avrebbe costretto Samuel Roveda (questo ...

alecswiththecs : Pov sei a un concerto di Rhove - onlythebrxve91 : ho sognato che ad aprire il concerto di Milano sarà rhove IL TERRORE - _a_pricot_ : POV: sei al concerto di Rhove - infoitcultura : Rhove fischiato al concerto di Oblia: i video! - infoitcultura : Rhove, lite col buttafuori al concerto a Taranto/ Il rapper di nuovo nei guai -

I cantanti Oltre a Mika, ospite internazionale (che sarà inproprio all'Arena il 19 ... Tananai, Ariete, Bresh, Chiello, Dargen D'Amico, Lele Blade, Luchè, Mara Sattei, Nek, Paky,, ..., lite col buttafuori ala Taranto/ Il rapper di nuovo nei guai: il video Quell'agosto de 1977 Elvis stava per ripartire per una nuova serie di estenuanti concerti in cui dava tutto per ...Si tratta dell’ennesimo discutibile episodio che vede l’artista protagonista di comportamenti considerati anche pericolosi nei confronti del suo pubblico. Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: ritorno ...Non si conosce esattamente il motivo per cui è accaduto ma, da quanto si può leggere nelle caption dei video pubblicati, il tutto è successo proprio a inizio concerto, dopo solo una canzone! Durante l ...