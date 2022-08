Renzi: “Nel programma di Iv e Azione ci sarà il sindaco d’Italia. Il presidenzialismo? Dipende dal ruolo che dai al capo dello Stato” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nel programma della lista Azione–Italia viva, che sarà presentato giovedì, comparirà di nuovo un’antica idea di Matteo Renzi: quella di riformare la Costituzione per eleggere direttamente il presidente del Consiglio, facendone una sorta di “sindaco d’Italia“. Una proposta che suona come un ammiccamento nei confronti del centrodestra, che invece vorrebbe l’elezione diretta del capo dello Stato. Tant’è che Renzi, interviStato su Rtl 102.5, ha fatto l’annuncio proprio rispondendo a una domanda sul presidenzialismo: “Preferirei l’elezione diretta del premier, perché secondo me è giusto che i cittadini scelgano. Sogno un meccanismo semplice come quello del sindaco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Neldella lista–Italia viva, chepresentato giovedì, comparirà di nuovo un’antica idea di Matteo: quella di riformare la Costituzione per eleggere direttamente il presidente del Consiglio, facendone una sorta di ““. Una proposta che suona come un ammiccamento nei confronti del centrodestra, che invece vorrebbe l’elezione diretta del. Tant’è che, intervisu Rtl 102.5, ha fatto l’annuncio proprio rispondendo a una domanda sul: “Preferirei l’elezione diretta del premier, perché secondo me è giusto che i cittadini scelgano. Sogno un meccanismo semplice come quello del...

biagiosimonetta : Cinque anni fa le #liste PD erano blindate da Renzi (e questo gli consentì - poi - di portarsi molti parlamentari i… - Linkiesta : L’appello per la nascita di una lista unica con @matteorenzi e @CarloCalenda nel segno dell’agenda #Draghi - lorepregliasco : A questo punto non è da escludere che il centrosinistra riesca nella non semplice impresa di subire una sconfitta e… - willerdino : RT @dangdaide: @convivioblog Se Renzi forse ancora nel PD, Letta non sarebbe mai diventato Segretario perché Renzi avrebbe imposto le regol… - fattoquotidiano : Renzi: “Nel programma di Iv e Azione ci sarà il sindaco d’Italia. Il presidenzialismo? Dipende dal ruolo che dai al… -