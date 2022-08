Renzi fa lo spaccone | «Mi candido dove si candida Berlusconi» Di Maio? «Ha chiesto l’elemosina»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Fa lo, Matteo. L’uomo che non ha paura di sfidare nessuno. È l’immagine che vuole darsi per mettersi in vetrina in questa campagna elettorale. Il cosiddetto Terzo Polo arranca, ma lui mostra i muscoli (che non ha). «Credo che mi candiderò nella stessa circoscrizione di, Milano 2 al Senato». Il leader di Iv l’ha detto ai “Tg2 Post. «Sarà molto divertente e utile per i cittadini», ha poi ribadito a Rtl 102.5.«Potranno riflettere su quale è la strada più giusta per il futuro, sulle tasse, sulla politica estera, sul costo dell’energia. Quando c’è confronto va sempre bene, l’importante è che ci sia civiltà».contro Di: vergogna «Dista riscrivendo il significato della parola vergogna. Diche è il ministro degli Esteri e ...