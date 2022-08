gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - sportli26181512 : Real Madrid, UFFICIALE: Park al Las Palmas: Arrivato sei anni fa nel Real Madrid, e dopo aver svolto la trafila con… - Escoalbar95 : RT @pasquale_caos: “Ti giuro, vengo dal futuro. Il prossimo anno tiferai Real Madrid” -

Calciomercato.com

Calciomercato Juventus, l'interesse per il calciatore brasiliano è la conferma: il club ha ormai abbandonato la pista. Si è improvvisamente raffreddato il fronte Rabiot. La cessione del ...Il serbo exè in pole position anche per essere il primo marcatore della partita, a 5,50. Anche in questa lavagna, subito dietro c'è Arthur Cabral a 6,00, con il podio completato da ... Real Madrid, il Galatasaray vuole Hazard | Mercato Spalletti sorride per Kim e Lobotka, grande prova di Zielinski e Osimhen si sblocca subito. De Laurentiis studia i prossimi acquisti... Saltato Adrien Rabiot, il Manchester United è andato all-in su C ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...