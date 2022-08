gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - Quenti97035841 : RT @CUPXPSG: | PSG - Real Madrid 15.02.2022 - sportli26181512 : Real Madrid, il Galatasaray vuole Hazard: Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fotomac, il Galatasaray sta… -

Ancelotti trema, potrebbe vedere l'addio di uno dei perni fondamentali della sua rosa.80 milioni per Casemiro: il Manchester United spiazza la Juventus Casemiro, centrocampista del©...1 Non sarà Adrien Rabiot il rinforzo a centrocampo del Manchester United . La trattativa per il francese della Juventus è saltata e ora i Red Devils hanno virato fortemente su Casemiro dele su Moises Caicedo del Brighton.Notizia devastante per la Juventus con il Manchester United pronto a mettere sul piatto 80 milioni per il colpo ...Potrebbe profilarsi un clamoroso e inatteso addio di Casemiro al Real Madrid. Saltato Rabiot dalla Juventus, sembrerebbe pensarci con molta forza adesso il Manchester United. I Red Devils ...