(Di mercoledì 17 agosto 2022) "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", sono le parole pronunciate stamattina da, il tik toker più seguito al mondo, davanti all'...

soraja____ : RT @Domenico99i: Mattia sarà la 4 volta che segue christian su tiktok e poi toglie il follow, il principe del hip hop mette a dura prova la… - voceditalia : ‘Re’ del TikTok Khaby Lame diventa cittadino italiano - Filomen83869405 : RT @BeYourOwnChoice: - MLRiccioli : RT @illibraio: Dopo trent'anni si torna a parlare del caso editoriale 'Dio di illusioni' (@BUR_Rizzoli) di @DonnaTartt, questa volta grazie… - Jacoposvoice : RT @Domenico99i: Mattia sarà la 4 volta che segue christian su tiktok e poi toglie il follow, il principe del hip hop mette a dura prova la… -

Questo nuovo approccio pensato sempre per competere consi chiama altrimenti 'cross - ... letteralmente) che arriverà a breve nelle Storie e consentirà di seguire una tendenzasocial con ...Khaby Lame cittadino italiano leggi anche Khaby Lame è il nuovo re diAl tiktoker è stata notificata copiadecretopresidente della Repubblica che gli ha concesso la cittadinanza ...L'influencer senegalese ha giurato a Chiavasso, la città che lo ha accolto quando aveva un anno. "Mi sentivo italiano anche prima, però ora lo sono anche su carta. E' una grande responsabilità" ...Tra TikTok e gli utenti USA c'è un garante: Oracle. Nessuna acquisizione della divisione americana dell'app, come paventato due anni fa per evitare il ban dell'allora presidente Donald Trump, ma più s ...